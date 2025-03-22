Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya milli fren!

Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçta Beşiktaşlı Keny Arroyo'nun yedek kulübesinde bile yer almaması dikkat çekti.



Teknik Direktör Sebastian Beccacece, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Keny'nin yerine Darwin Guagua takıma alındı.



Keny Arroyo'yu ilk kez milli takımda oynatan isim olan Sebastian Beccacece'nin bu kararı şaşkınlık yarattı. Arroyo'nun herhangi bir sakatlığı ya da rahatsızlığı bulunmuyor.



Şili maçında Keny'nin kadroda yer alıp almayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.



PERFORMANSI



Keny Arroyo şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı, 1 gol attı, 124 dakika sahada kaldı.



