Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya milli fren!

Ekvador'un Venezuela maçı kadrosuna alınmayan Beşiktaş'ın oyuncusu Keny Arroyo için teknik direktör Sebastian Beccacece açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya milli fren!
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22 Mart 2025 12:12

Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçta Beşiktaşlı Keny Arroyo'nun yedek kulübesinde bile yer almaması dikkat çekti. 

Teknik Direktör Sebastian Beccacece, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Keny'nin yerine Darwin Guagua takıma alındı.

Keny Arroyo'yu ilk kez milli takımda oynatan isim olan Sebastian Beccacece'nin bu kararı şaşkınlık yarattı. Arroyo'nun herhangi bir sakatlığı ya da rahatsızlığı bulunmuyor.

Şili maçında Keny'nin kadroda yer alıp almayacağı konusu da belirsizliğini koruyor.

PERFORMANSI

Keny Arroyo şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı, 1 gol attı, 124 dakika sahada kaldı. 

 
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