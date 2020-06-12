Beşiktaş'ın konuğu Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek.



- Burak Yılmaz cezalı



Beşiktaş yarınki maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak.



Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.



- 6 oyuncu sınırda



Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.



- Kaleci merak konusu



Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek.



Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri yarınki mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.



