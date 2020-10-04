Beşiktaş'ın hedefindeki Wellington'un menajeri Türkiye'de

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Wellington için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın hedefindeki Wellington'un menajeri Türkiye'de
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04 Ekim 2020 17:31
Beşiktaş, Athletico Paranaense forması giyen Wellington'u transfer etmek istiyor.

29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın menajeri Türkiye'ye geldi.

Menajer Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş yetkilileri ile görüşmeleri sürdürdüğü söylenirken, transfer döneminin kapanmasına az süre kaldığı için taraflar hızlı hareket etmek zorunda.

Wellington, 2020 yılında Athletico Paranaense formasıyla 15 resmi maça çıktı.



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