Beşiktaş'ın hedefindeki Wellington'un menajeri Türkiye'de

Beşiktaş, Athletico Paranaense forması giyen Wellington'u transfer etmek istiyor.
29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın menajeri Türkiye'ye geldi.
Menajer Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş yetkilileri ile görüşmeleri sürdürdüğü söylenirken, transfer döneminin kapanmasına az süre kaldığı için taraflar hızlı hareket etmek zorunda.
Wellington, 2020 yılında Athletico Paranaense formasıyla 15 resmi maça çıktı.
29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın menajeri Türkiye'ye geldi.
Menajer Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş yetkilileri ile görüşmeleri sürdürdüğü söylenirken, transfer döneminin kapanmasına az süre kaldığı için taraflar hızlı hareket etmek zorunda.
Wellington, 2020 yılında Athletico Paranaense formasıyla 15 resmi maça çıktı.