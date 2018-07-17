  •  
    "Evet, Türkiye'den de bir teklif aldım ancak..."
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    ...Ve menajeri açıkladı; "Biz transferde anlaştık"
  •  
    Vida'ya yeni bir kanca!.. Barcelona'dan "TEKLİF"

Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Fransa'ya gitti

Transfer döneminde Beşiktaş'ın da istediği Wahbi Khazri, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'e transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Fransa'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 19:43
Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.

Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nda Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için