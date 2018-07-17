Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız Fransa'ya gitti

Transferde ismiile de anılan'den Ligue 1 ekibi'e transfer oldu.Fransız ekibi, transfer içinbonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Dünya Kupası'nda Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.