Beþiktaþ'ýn genç yýldýzý Alperen Þengün, NBA radarýnda

Henüz 18 yaþýnda olmasýna raðmen Beþiktaþ formasýyla gösterdiði performansla NBA kulüplerinin radarýna giren Alperen Þengün için flaþ bir iddia gündeme geldi.



Beþiktaþ Icrypex'in genç oyuncusu Alperen Þengün'ün, Bleacher Report'un 2021 NBA Draft tahminleri listesinde Milwaukee Bucks'a gideceði öngörüldü.



18 yaþýndaki oyuncu için Bleacher Report'ta yapýlan yorumlarda, þu ifadeler yer aldý:



"Daha çok geleneksel bir pivot olsa da, yeteneðiyle, takýmlarýn genel olarak uyumunu sorgulayamayacaðý kadar etkili oynuyor."



ESPN'ÝN LÝSTESÝNDE 14. SIRADA



Öte yandan ABD'nin basýnýnýn önde gelen kuruluþlarýndan ESPN, 2021 yýlýnda NBA draftlarýna girecek muhtemel isimlerle ilgili listesinde güncelleme yaptý. Beþiktaþ Icrypex'in genç yýldýzý Alperen Þengün'e, listenin 14. basamaðýnda yer verildi.



Alperen Þengün bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 19.5 sayý, 10.1 ribaunt, 2.1 asist ve 1.9 blok ortalamalarýyla mücadele ediyor.



