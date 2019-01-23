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Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou yanıtı

Beşiktaşlı yöneticiler, Georges-Kevin N'Koudou'nun transferi için Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte Georges-Kevin N'Koudou görüşmelerinde son durum...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou yanıtı
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23 Ocak 2019 12:46
Beşiktaş, Ryan Babel'in takımdan ayrılması, Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimalinin gündemde olması nedeniyle transfer çalışmaları sürdürüyor.

Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralanması için anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou için yapılacak resmi anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmasını istedi. Ancak İngiliz ekibinin yöneticileri, satın alma opsiyonuna sıcak bakmadıklarını belirttiler.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Georges-Kevin N'Koudou için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Bu arada Ricardo Quaresma'nın takımda kalması halinde, N'Koudou transferinin askıya alınabileceği bilgisine ulaşıldı.



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