Beşiktaş, Ryan Babel'in takımdan ayrılması, Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimalinin gündemde olması nedeniyle transfer çalışmaları sürdürüyor.Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusuiçin görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralanması için anlaşma sağlandı.Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou için yapılacak resmi anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmasını istedi. Ancak İngiliz ekibinin yöneticileri, satın alma opsiyonuna sıcak bakmadıklarını belirttiler.İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Georges-Kevin N'Koudou için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Bu arada Ricardo Quaresma'nın takımda kalması halinde, N'Koudou transferinin askıya alınabileceği bilgisine ulaşıldı.