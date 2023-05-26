Beşiktaş yönetimi yeni sezon için 10 numara arayışını sürdürüyor. Siyah beyazlıların hedefi geçen yıl kiralık olarak takıma katılan Miralem Pjanic seviyesinde dünya çapında ses getirecek bir futbolcuyu kadroya dahil etmek.Bu sezon Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesi ve sonrasında sakatlanması nedeniyle bu bölgeye devre arasında Alexandru Maxim takviyesi yapıldı. Ancak Rumen futbolcu da hem umduğu kadar forma şansı bulamadı hem de görev yaptığı karşılaşmalarda beklentileri karşılayamadı.Bu sezon eksikliği en çok hissedilen mevki olan 10 numarada siyah beyazlı yönetim rotasını İngiltere, İspanya ve Almanya'da önemli kulüplerde forma giyen ama takımlarında istenilen düzeyde şans bulamayan oyunculara çevirdi. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı'nın scout ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacağı ifade edildi.