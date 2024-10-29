Beşiktaş, Wolves'a kaybetti!

BKT EuroCup'ın 6. haftasında A Grubu'nda Beşiktaş, Litvanya'nın Wolves takımına 93-78 mağlup oldu.

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Beşiktaş, Wolves'a kaybetti!
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29 Ekim 2024 22:05
Son güncelleme 29 Ekim 2024 22:12
BKT EuroCup'ın 6. haftasında A Grubu'nda Beşiktaş, Litvanya'nın Wolves takımına 93-78 yenildi.

Twinsbet Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Fibabanka 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Wolves, hücumda çok etkili başladı. Bu çeyrekte Beşiktaş Fibabanka potasına 31 sayı gönderen ev sahibi ekip, son periyoda 22 sayı farkla önde girdi: 78-56.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Wolves, maçtan 93-78 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka grupta 3. kez yenilirken, Wolves ise 3. galibiyetini elde etti.

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