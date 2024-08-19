Beşiktaş, Van Bronckhorst ile kazanmaya devam!

Sezona, 5-0'lık Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray karşısında elde ettiği müthiş sonuç sebebiyle morallenmişti. Bu olumlu havayı, Süper Lig'e de taşıyan Kara Kartal, sezonun ilk maçında Samsunspor'u 2-0'lık skorla devirerek şovunu sürdürmüştü. Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Siyah Beyazlılar, dün de istediğini aldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye bu kez ideal 11'iyle başlayamayan Bronckhorst, özel sebepler nedeniyle ülkesine dönen ancak maça saatler kala İstanbul'a dönen ve geniş kadroya giren Artur Masuaku'nun yerine, yeni transfer Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Beşiktaş'ın 11'i şu isimlerden oluştu; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Artur Masuaku, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.
ALEX YİNE GÜLMEDİ
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, dün akşam Beşiktaş karşısına sürpriz için çıkmıştı. Ancak Brezilyalı genç teknik adam, istediğini alamadı. Konuk ekip Antalya, maçın henüz ilk saniyelerinde öne geçip sonrasında ikinci golü de bulmasına rağmen Dolmabahçe'den puansız ayrıldı. Alex'li Antalya, ligdeki ilk maçında Göztepe'yle 0-0 berabere kalmıştı.
YILDIZLARLA KARTAL ŞOV
Tüpraş Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Siyah-Beyazlı takımın yeni transferleri damga vurdu. Mücadelenin ilk saniyelerinde Braian Samudio'nun golüyle geriye düşen Kartal, kısa sürede toparlandı. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Milot Rashica'nın pasında topla buluşan Ciro Immobile'nin şutunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu. Ciro Immobile, bu golün ardından Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Müsabakanın 23'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un asistinde Ciro Immobile bir kez daha sahneye çıktı. İtalyan forvet, bu golün ardından Beşiktaş kariyerinde 4'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Ciro Immobile, daha önce Galatasaray maçında da gol sevinci yaşamıştı.
ALKIŞLARLA SAHA KENARINA...
Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Rafa Silva, 56'ncı dakikada Milot Rashica'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Rafa Silva, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerinde 3'üncü gol sevincini yaşadı. Portekizli futbolcu daha önce Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. 63'üncü dakikada Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya faul yapan Güray Vural, VAR'da incelenen pozisyon sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Rafa Silva, 87. dakikada yerini Ernest Muci'ye bırakırken Tüpraş Stadı'ndaki taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Portekizli yıldız, büyük sevgi seli eşliğinde sahadan ayrıldı.
SON SÖZ ERNEST MUCİ...
Kara Kartal'ın son transferlerinin ardından kulübeye geçiş yapan Ernest Muci, dün akşamki karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Muci, 87'de oyuna girdi. Kısa süre almasını sorun etmeyen Muci, 90 artı 5'te attığı golle skoru 4-2 yapan isim oldu. Muci'ye maç sonunda Siyah Beyazlı taraftarlardan büyük ilgi vardı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye bu kez ideal 11'iyle başlayamayan Bronckhorst, özel sebepler nedeniyle ülkesine dönen ancak maça saatler kala İstanbul'a dönen ve geniş kadroya giren Artur Masuaku'nun yerine, yeni transfer Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Beşiktaş'ın 11'i şu isimlerden oluştu; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Artur Masuaku, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.
ALEX YİNE GÜLMEDİ
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, dün akşam Beşiktaş karşısına sürpriz için çıkmıştı. Ancak Brezilyalı genç teknik adam, istediğini alamadı. Konuk ekip Antalya, maçın henüz ilk saniyelerinde öne geçip sonrasında ikinci golü de bulmasına rağmen Dolmabahçe'den puansız ayrıldı. Alex'li Antalya, ligdeki ilk maçında Göztepe'yle 0-0 berabere kalmıştı.
YILDIZLARLA KARTAL ŞOV
Tüpraş Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Siyah-Beyazlı takımın yeni transferleri damga vurdu. Mücadelenin ilk saniyelerinde Braian Samudio'nun golüyle geriye düşen Kartal, kısa sürede toparlandı. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Milot Rashica'nın pasında topla buluşan Ciro Immobile'nin şutunda top direğe çarpıp ağlarla buluştu. Ciro Immobile, bu golün ardından Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Müsabakanın 23'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un asistinde Ciro Immobile bir kez daha sahneye çıktı. İtalyan forvet, bu golün ardından Beşiktaş kariyerinde 4'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Ciro Immobile, daha önce Galatasaray maçında da gol sevinci yaşamıştı.
ALKIŞLARLA SAHA KENARINA...
Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Rafa Silva, 56'ncı dakikada Milot Rashica'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Rafa Silva, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerinde 3'üncü gol sevincini yaşadı. Portekizli futbolcu daha önce Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. 63'üncü dakikada Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya faul yapan Güray Vural, VAR'da incelenen pozisyon sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Rafa Silva, 87. dakikada yerini Ernest Muci'ye bırakırken Tüpraş Stadı'ndaki taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Portekizli yıldız, büyük sevgi seli eşliğinde sahadan ayrıldı.
SON SÖZ ERNEST MUCİ...
Kara Kartal'ın son transferlerinin ardından kulübeye geçiş yapan Ernest Muci, dün akşamki karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Muci, 87'de oyuna girdi. Kısa süre almasını sorun etmeyen Muci, 90 artı 5'te attığı golle skoru 4-2 yapan isim oldu. Muci'ye maç sonunda Siyah Beyazlı taraftarlardan büyük ilgi vardı.