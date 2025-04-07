Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenilerek veda eden Beşiktaş, ligde yoluna üçüncülük hedefiyle devam ediyor.
Hafta arasında yaşanan şokun ardından, siyah-beyazlılara Samsunspor'dan iyi haber geldi. Karadeniz temsilcisinin Antalyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşması öncesi önemli bir fırsat yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'ya konuk olacak siyah beyazlılar, kazanması halinde hem kupadaki yenilgiyi unutturacak hem de maç eksiğine rağmen Samsunspor'la arasındaki puan farkını bire indirecek.
"BU MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada Avrupa hedefi için ligde kalan haftalarda üçüncülüğe odaklandıklarını belirtmişti. Norveçli çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesi öncesi oyuncularına da "Bu maçı kazanmak zorundayız" vurgusu yaptı.
SOLSKJAER İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK
Solskjaer, Göztepe maçındaki kadrodan iki değişikliğe giderek kalede yeniden Mert'e, savunmada ise Paulista'ya forma verecek. Ersin ve Tayyip Talha ise kulübeye çekilecek.
Beşiktaş, üçüncülük için kritik virajda!
Türkiye Kupası'na erken veda eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek hem moral bulmak hem de üçüncülük yarışında avantaj sağlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenilerek veda eden Beşiktaş, ligde yoluna üçüncülük hedefiyle devam ediyor.
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