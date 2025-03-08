Beşiktaş, Tiago Tomas'ı kadrosuna katmak istiyor

Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Wolfsburg'un genç santrforu Tiago Tomas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Tiago Tomas'ı kadrosuna katmak istiyor
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08 Mart 2025 10:13
Son güncelleme 08 Mart 2025 10:43
Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların, Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Wolfsburg'un genç santrforu Tiago Tomas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel anlamda da gayet iyi bir futbolcu olan 22 yaşındaki forvet, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söyleniyor. 1.80 boyundaki Portekizli futbolcunun durumu hakkında bilgi alan siyah beyazlı yöneticiler, Solskjaer'in raporu doğrultusunda resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Genç futbolcunun Alman basınında kaleyi bulan isabetli şutları sık sık gündeme gelirken, Wolfsburg'da bu sezon bu kategoride Tiago Tomas'tan daha iyi bir istatistiğe sahip oyuncu çok az olduğu belirtiliyor.

Özellikle Stuttgart'ta iken her 3 şutundan birinin ağlarla buluştuğu kaydedildi. Tomas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

22 yaşındaki Portekizli genç forvet, bu sezon takımı adına forma giydiği 23 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez sallarken, 2 de asist yaptı. 

 
 


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