Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'den taraftarlar, Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneğince Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlen etkinlik kapsamında Gelibolu Yarımadası'na geldi.
Tarihi Alan'daki şehitlik ve anıtları aileleriyle ziyaret eden taraftarlar, gezinin son durağı olan Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 500 kişiden oluşan taraftar grubu, Şehitler Abidesi önünde, üzerinde "Onlar ölmediler, Çanakkale'de ölümsüzleştiler" yazılı dev pankart açtı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Akın, İstanbul ve Balıkesir'den gelen derneklerin katılımıyla, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada var olmamızın nedeni olan, yapılan büyük savaşlarda hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuduk, atalarımızı yad ettik. Etkinliğe katılım sağlayan dernek üyeleriyle şehitliklerimizi ziyaret ettik." dedi.
Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek şehitleri andı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
- 18:37 Fenerbahçe: "İrfan Can'ın sonuna kadar yanındayız"
- 18:34 Okan Buruk: "Kazanmak zorundayız"
- 18:30 Bochum'un Bundesliga'da kalma ümidi zora girdi
- 18:23 Ümraniyespor playoff için umudunu tazeledi
- 18:23 Fenerbahçe'den 12-1'lik Fomget maçı için tepki!
- 18:18 Ankaragücü, 7 hafta sonra kazandı ama hala ateşte
- 18:16 Fiorentina, sahasında Empoli'yi tek farkla geçti
- 18:12 Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü tek golle geçti
- 18:10 Erzurumspor'un Süper Lig umudu mucizelere kaldı
- 18:06 Efeler Ligi'ndeki üçüncülük mücadelesinde seri son maça uzadı!
- 18:03 Bandırmaspor'un Süper Lig inadı sürüyor
- 18:02 Manisa'dan Şanlıurfa'da kritik galibiyet!
- 18:00 Konyaspor, Adana Demirspor karşısında geri döndü!
- 17:59 Gençlerbirliği, deplasmanda 5 farkla galip
- 17:59 İzmit'teki gol düellosu Boluspor'un!
- 17:58 Iğdır FK'den tarihi fark: 9-0!
- 17:58 4-3'lük maçta kazanan Trabzonspor: Ligde seriye bağladı!
- 17:56 Eyüpspor - Galatasaray; 11'ler
- 17:55 7 gollü maçta kazanan İstanbulspor!
- 17:50 Inter şampiyonluğu elleriyle veriyor
- 17:43 MANU zor nefes alıyor; 5 maçta 2 puan
- 17:28 Ajax - Sparta Rotterdam maçında uzatmada her şey değişti!
- 17:22 Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu
- 17:17 1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
- 17:15 MMA'in kazananları Ülker Sports Arena'da belli oldu
- 17:15 MMA'in kazananları Ülker Sports Arena'da belli oldu
- 17:12 Ahmet Karadağ: "Türk sporcuların en iyi dereceyle koştuğu yarış oldu"
- 17:11 Manisa Basket potadan çıkamadı
- 17:08 Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
- 17:08 Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak
- 17:06 Genç güreşçiler, Macaristan'da 5 madalya kazandı
- 17:06 Milli atletler, İran'da 3 madalya daha kazandı
- 17:04 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Türkiye 4 madalya kazandı
- 17:01 Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
- 16:56 Milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerini sonlandırdı
- 16:55 Galatasaray Fuzul, Avrupa'da şampiyon oldu
- 16:54 Gaziantep'ten İrfan Can Eğribayat açıklaması!
- 16:22 Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
- 16:07 Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!
- 15:38 Ayvalıkgücü'nden dramatik son
- 15:37 Milan, Venezia deplasmanında galip
- 15:32 Como, Genoa'yı tek golle geçti!
- 15:22 Muğlaspor'dan 18 yıl sonra muhteşem şampiyonluk
- 15:19 Karşıyaka'dan muhteşem final
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:03 Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu
- 15:00 3. Lig'de Bursaspor ve Sebat Gençlikspor zirveye çıktı
- 14:51 Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk
- 14:45 Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
- 14:29 Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!
- 14:21 Frank van den Broek: "Türk insanının tura ilgisi çok güzel"
- 14:08 Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek
- 14:06 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:46 Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
- 13:41 Trabzonspor U19, Barcelona ile tarihi finale çıkıyor!
- 13:37 Denizlispor'un 59 yıllık tarihinde büyük yıkım!
- 13:33 Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!
- 13:31 Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
- 13:29 Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!
Milan, Venezia deplasmanında galip
Como, Genoa'yı tek golle geçti!
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
-
2
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
-
3
Eyüpspor - Galatasaray; 11'ler
-
4
Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
-
5
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
-
6
Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
-
7
Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
-
8
FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
-
9
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
-
10
Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!