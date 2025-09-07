Beşiktaş'tan Yannick Carrasco hamlesi!

Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgileniyor.
Beşiktaş, transfer için 32 yaşındaki futbolcuyla temaslara başladı.
Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
AL SHABAB İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Yannick Carrasco'nun, Al Shabab ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Al Shabab'ta bu sezon 1 maçta sahaya çıkan Belçikalı futbolcu, 1 kez ağları havalandırdı.
