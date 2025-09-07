06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-1
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'tan Yannick Carrasco hamlesi!

Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco'yu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile temasa geçti.

calendar 07 Eylül 2025 01:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Yannick Carrasco hamlesi!




Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgileniyor.

Beşiktaş, transfer için 32 yaşındaki futbolcuyla temaslara başladı.

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

AL SHABAB İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Yannick Carrasco'nun, Al Shabab ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Al Shabab'ta bu sezon 1 maçta sahaya çıkan Belçikalı futbolcu, 1 kez ağları havalandırdı.

  
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
