Beşiktaş'tan stopere çifte sürpriz

Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından 3'lü savunma sistemini uygulayacak olan Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı. Fransız teknik adamın isteği doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, Jan Vertonghen ve Milos Veljkovic'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan stopere çifte sürpriz
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03 Nisan 2022 13:03
Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye isteyen siyah-beyazlılar, Ismael'in üçlü savunma sistemine uygun isimler için temaslara başladı.

Kara Kartal, ilk olarak Tottenham'dan ayrılıp sezon başında Benfica'ya geçen tecrübeli stoper Jan Vertonghen'i gündemine aldı.

SAĞ YA DA SOL FARK ETMİYOR

34 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibi ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, bonservis sorununu çözmesi halinde harekete geçilecek.

Beşiktaş'ın savunmada gündemine aldığı bir diğer isim ise Werder Bremen forması giyen Milos Veljkovic...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.

 

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