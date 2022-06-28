Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Eren Karaağaç

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Lorient'te forma giyen 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç için resmi teklifte bulundu.Lorient'in ikinci takımında forma giyen Eren Karaağaç, geçen sezon takımında 2 maçta forma giydi.Fenerbahçe de genç futbolcu için oyuncu ve Fransız ekibine geçen hafta resmi teklifte bulunmuştu.