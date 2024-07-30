Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesinde son provasını 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacak.
Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma, BJK Youtube kanalından yayınlanacak.
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansı yakalamış ve play-off'ta rakibine mağlup olmuştu.
Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma, BJK Youtube kanalından yayınlanacak.
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansı yakalamış ve play-off'ta rakibine mağlup olmuştu.
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