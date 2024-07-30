Beşiktaş'tan son prova: Rakip Sakaryaspor

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan son prova: Rakip Sakaryaspor
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30 Temmuz 2024 08:50
Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesinde son provasını 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacak.

Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma, BJK Youtube kanalından yayınlanacak.

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansı yakalamış ve play-off'ta rakibine mağlup olmuştu. 

 

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