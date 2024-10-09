Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy için gelen soruyu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması
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09 Ekim 2024 14:34
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Semih Kılıçsoy için gelen soru sonrası, şu sözleri sarf etti:

"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."

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