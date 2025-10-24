Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva

Beşiktaş , Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva için sakatlık açıklamasında bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



DERBİYE YETİŞECEK



Rafa Silva'nın Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maçta riske edilmemesi, Fenerbahçe maçında ise sahada olması bekleniyor.