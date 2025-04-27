Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi, takımın en etkili ismi Rafa Silva, Hatayspor maçına da damga vurdu.
5-1'lik maçta bir gol atıp bir de asist yapan Portekizli performansıyla yine göz kamaştırdı. 31 yaşındaki ismin katkısı ve tribünlerle kurduğu bağı dikkate alan yönetim kolları sıvadı.
Çok sayıda kulübün ilgilendiği yıldız oyuncunun takımda kalması sağlanacak. Rafa Silva gelecek sezon 10 numaralı formanın da sahibi olacak. Devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'ya 10 numaralı forma verilmişti.
REKORA GİDİYOR
Öte yandan Portekizli oyuncu, sezonun kalan bölümünde beş gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihine geçecek. Siyah beyazlılarda bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanı 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait.
Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti. Rafa Silva'nın rekorun yeni sahibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
Beşiktaş yönetimi, çok sayıda kulübün ilgisini çeken Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı gelecek sezonda bırakmayacak.
Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi, takımın en etkili ismi Rafa Silva, Hatayspor maçına da damga vurdu.
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:03 Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu
- 15:00 3. Lig'de Bursaspor ve Sebat Gençlikspor zirveye çıktı
- 14:51 Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk
- 14:45 Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
- 14:29 Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!
- 14:21 Frank van den Broek: "Türk insanının tura ilgisi çok güzel"
- 14:08 Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek
- 14:06 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:46 Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
- 13:41 Trabzonspor U19, Barcelona ile tarihi finale çıkıyor!
- 13:37 Denizlispor'un 59 yıllık tarihinde büyük yıkım!
- 13:33 Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!
- 13:31 Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
- 13:29 Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
- 13:28 Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- 13:24 Beşiktaş'ta Keny Arroyo parlıyor!
- 13:10 Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!
- 13:08 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
- 12:29 Engin Verel: "Ali Koç için 'Yıldırım' tehlikesi var!"
- 12:00 İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı
- 11:40 Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
- 11:37 Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"
- 11:21 Gürcan Bilgiç: "Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi"
- 11:13 Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
- 11:12 Ahmet Çakar: "Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor"
- 11:05 Erman Toroğlu: "Mourinho'nun tercihleri çok enteresan"
- 10:53 Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
- 10:50 Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!
- 10:42 Okan Buruk: "Bu akşam gösterin!"
- 10:33 Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
- 10:06 Rafa Silva, yine boş geçmedi!
- 09:55 Immobile İtalya basınında gündem oldu: "Kral geri döndü"
- 09:44 Yazarların Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 09:24 Victor Osimhen, rekor için sahada!
- 01:46 Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
- 01:11 Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya
- 01:06 Trabzonspor - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:04 Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı
- 01:01 Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı
- 00:42 Thomas Reis: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
- 00:04 Lyon, sahasında rahat kazandı!
- 23:53 Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
- 23:12 Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
- 22:51 Nihat Kahveci: "Yeni TFF Başkanı hayırlı olsun"
- 22:27 Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!
- 22:14 Jose Morais'tan vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya tepki
- 22:13 Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!
- 22:12 Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
- 21:59 Burak Kızılhan: "Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!"
- 21:55 Gaziantep FK: "Konsantrasyon problemi yaşadık"
- 21:50 Bodrum FK'li oyunculardan hakem tepkisi!
- 21:44 Yusuf Akçiçek: "Devre arasında konuştuk"
- 21:38 Maxim: "Penaltı şaka gibi!"
- 21:37 Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!
- 21:33 Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı
- 21:33 Mourinho: "Hakemlerden canımız yandı"
- 21:22 Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!
- 21:16 İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
Manchester United'da sakatlık şoku
Heidenheim, deplasmanda hasreti bitirdi!
Ryan Giggs: "Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
-
2
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
-
3
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
-
4
Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
-
5
Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
-
6
Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
-
7
FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
-
8
İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
-
9
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
-
10
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!