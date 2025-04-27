Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!

Beşiktaş yönetimi, çok sayıda kulübün ilgisini çeken Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı gelecek sezonda bırakmayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
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27 Nisan 2025 13:46

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi, takımın en etkili ismi Rafa Silva, Hatayspor maçına da damga vurdu. 

5-1'lik maçta bir gol atıp bir de asist yapan Portekizli performansıyla yine göz kamaştırdı. 31 yaşındaki ismin katkısı ve tribünlerle kurduğu bağı dikkate alan yönetim kolları sıvadı.

Çok sayıda kulübün ilgilendiği yıldız oyuncunun takımda kalması sağlanacak. Rafa Silva gelecek sezon 10 numaralı formanın da sahibi olacak. Devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'ya 10 numaralı forma verilmişti.

REKORA GİDİYOR

Öte yandan Portekizli oyuncu, sezonun kalan bölümünde beş gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihine geçecek. Siyah beyazlılarda bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanı 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait.

Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti. Rafa Silva'nın rekorun yeni sahibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

 
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