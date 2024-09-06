Beşiktaş'tan Porto'ya Semih Kılıçsoy cevabı!

Porto, transferin son gününde Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve oyuncunun şartlarını sordu. Beşiktaş yönetimi aynı gün içinde olumsuz yanıt verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Porto'ya Semih Kılıçsoy cevabı!
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06 Eylül 2024 09:17
Son güncelleme 06 Eylül 2024 12:11
Beşiktaş'ta hafta başında çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Aralarında Portekiz'in de yer aldığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer mevsiminin son günü olan 2 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a sürpriz bir talep geldi. Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, Beşiktaş yönetimine ulaşarak Semih Kılıçsoy'la ilgili taleplerini iletti.

TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLANDI

Genç yıldızın durumu hakkında bilgi almak istediklerini ileten Portekizliler, "Geçici transferi ya da bonservisi ile kalıcı transferi için belirlediğiniz şartlar var mı?" diye sordu. Aynı saatlerde yoğun bir transfer mesaisinde olan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ekibine net bir mesaj yollayarak, "Yaz transfer döneminde Semih'i herhangi bir şartla elden çıkarmayı düşünmüyoruz. Oyuncumuzun ayrıldığı senaryo ile ilgili çeşitli şartlar belirlemiş değiliz" diyerek, transfer pazarlığını başlamadan bitirdi.

VAN BRONCKHORST'UN TALEBİ

Yönetimin, Semih Kılıçsoy'un geleceği ile yakın bir zamanda teknik ekiple yaptığı görüşme nedeniyle bu kararı aldığı ortaya çıktı. Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un 'geri çevrilemez" bir teklif olmadığı takdirde Semih'in kadroda kalmasını istediği, bu nedenle yönetimin tekliflere mesafeli durduğu ifade edildi. Rus ekibi Spartak Moskova'nın da milli yıldızla ilgili ciddi ilgisinin olduğu ancak Beşiktaş'a henüz net bir bir teklif yapmadığı biliniyor.



PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, Siyah-Beyazlı forma ile bu sezon 5 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu 2 asist kaydetti. Semih Kılıçsoy geçen sezon ise görev aldığı 35 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası vermişti. 

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