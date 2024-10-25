Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
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25 Ekim 2024 16:52
Beşiktaş, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.

Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

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