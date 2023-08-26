Beşiktaş'tan Karagümrük'e transfer; Kerem Atakan Kesgin

Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan Karagümrük'e transfer; Kerem Atakan Kesgin
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26 Ağustos 2023 11:15
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 11:16
Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Kerem Atakan Kesgin herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

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