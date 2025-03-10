Beşiktaş'tan Isco atağı!

Real Betis'te yeniden çıkış yakalayan Isco, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Footbum'un haberine göre; Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda, İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesine ekledi.
İKİ KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK
Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna mevcut maaşının iki katını teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.
SON KARAR ISCO'DA
Isco, Beşiktaş'tan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebilir. Son karar yıldız oyuncuda olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta görev alan Isco, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Footbum'un haberine göre; Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda, İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesine ekledi.
İKİ KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK
Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna mevcut maaşının iki katını teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.
SON KARAR ISCO'DA
Isco, Beşiktaş'tan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebilir. Son karar yıldız oyuncuda olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta görev alan Isco, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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