Beşiktaş'tan Isco atağı!

Beşiktaş, Real Betis forması giyen yıldız oyuncu Isco'yu transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Isco atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2025 16:09
Son güncelleme 10 Mart 2025 16:18
Real Betis'te yeniden çıkış yakalayan Isco, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 

Footbum'un haberine göre; Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda, İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesine ekledi.

İKİ KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna mevcut maaşının iki katını teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü. 

SON KARAR ISCO'DA

Isco, Beşiktaş'tan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebilir. Son karar yıldız oyuncuda olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta görev alan Isco, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. 
 

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery