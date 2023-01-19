Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdürenforma giyen Amiriçin yeni bir teklif hazırladı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yaptığı transfer teklifini güncelledi. Siyah-beyazlılarınönerdiği tecrübeli futbolcu için yeni teklifini ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic içintakasıyla bu transferi bitirmek istediği belirtildi.25 yaşındaki orta sahanın peşindekide transfer teklifini yükselttiği kaydedildi. Bosna Hersekli oyuncu için Championship ekibininbir bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı. Burnley'in transfer teklifinin içerisinde bonus maddelerinin de yer aldığı vurgulandı.Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bosna Hersekli oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.Nexø Boldklub Bornholm altyapısında yetişen Amir Hadziahmetovic daha sonra Zeljeznicar'da oynadı. Konyaspor, 2015-2016 sezonu devre arasında tecrübeli futbolcu için 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Amir Hadziahmetovic, 21 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını giydi.