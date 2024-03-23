Beşiktaş'tan gurbetçi avı!

Yeni sezonda kadroda büyük değişikliklere gitmeye hazırlanan Beşiktaş gözünü Avrupa'daki yeteneklere dikti.
Siyah-beyazlılar, 12 yabancı 14 de Türk oyuncudan oluşacak 26 kişilik yeni sezon kadrosuna gurbetçi gençlerle takviye edecek. Büyük oranda değişecek yerli rotasyonu, altyapıdan isimlerle tamamlanacak.
GURBETÇİ AVI BAŞLADI
Gurbetçi yetenekler üzerinde duran Beşiktaş kurmaylarının öncelikleri de belli. Beşiktaş, Standart Liege forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cihan Çanak ve ara transferde de gündeme gelen 19'luk kanat oyuncusu Başar Önal'ın transferlerine mesai harcıyor.
Siyah-beyazlılarda bu isimler dışında Almanya ve Hollanda pazarında da Türk kökenli savunmacılar üzerinde duruyor.
BAŞAR ÖNAL KİMDİR?
DE Graafschap altyapısından çıkan Başar Önal ise her iki kanatta da hücuma yönelik bir futbolcu. U19 Milli Takımımızın da formasını giyen Başar bu sezon 27 maçta 7 gol-4 asist üretti.
CİHAN ÇANAK KİMDİR?
Standart Liege altyapısından yetişen Cihan Çanak, U21 Milli Takımımızda da oynuyor. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında kullanılan 19'luk futbolcu bu sezon 20 maçta iki asist yaptı.
Siyah-beyazlılar, 12 yabancı 14 de Türk oyuncudan oluşacak 26 kişilik yeni sezon kadrosuna gurbetçi gençlerle takviye edecek. Büyük oranda değişecek yerli rotasyonu, altyapıdan isimlerle tamamlanacak.
GURBETÇİ AVI BAŞLADI
Gurbetçi yetenekler üzerinde duran Beşiktaş kurmaylarının öncelikleri de belli. Beşiktaş, Standart Liege forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cihan Çanak ve ara transferde de gündeme gelen 19'luk kanat oyuncusu Başar Önal'ın transferlerine mesai harcıyor.
Siyah-beyazlılarda bu isimler dışında Almanya ve Hollanda pazarında da Türk kökenli savunmacılar üzerinde duruyor.
BAŞAR ÖNAL KİMDİR?
DE Graafschap altyapısından çıkan Başar Önal ise her iki kanatta da hücuma yönelik bir futbolcu. U19 Milli Takımımızın da formasını giyen Başar bu sezon 27 maçta 7 gol-4 asist üretti.
CİHAN ÇANAK KİMDİR?
Standart Liege altyapısından yetişen Cihan Çanak, U21 Milli Takımımızda da oynuyor. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında kullanılan 19'luk futbolcu bu sezon 20 maçta iki asist yaptı.