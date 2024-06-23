Beşiktaş'tan gurbetçi atağı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Başar Önal ve Yusuf Kabadayı'ya çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
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23 Haziran 2024 13:40
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni hedeflerini belirledi.

HEDEF GURBETÇİLER

Takıma potansiyelli genç isimleri monte etmek isteyen Beşiktaş, gurbetçi genç oyuncular konusunda çalışmalar yapıyor.



Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Bayern Münih'te oynayan ve İskoç ekiplerinin radarındaki 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı ve Graafschap forması giyen Başar Önal'ı renklerine bağlamayı planlıyor.

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