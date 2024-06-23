Beşiktaş'tan gurbetçi atağı

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni hedeflerini belirledi.
HEDEF GURBETÇİLER
Takıma potansiyelli genç isimleri monte etmek isteyen Beşiktaş, gurbetçi genç oyuncular konusunda çalışmalar yapıyor.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Bayern Münih'te oynayan ve İskoç ekiplerinin radarındaki 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı ve Graafschap forması giyen Başar Önal'ı renklerine bağlamayı planlıyor.
HEDEF GURBETÇİLER
Takıma potansiyelli genç isimleri monte etmek isteyen Beşiktaş, gurbetçi genç oyuncular konusunda çalışmalar yapıyor.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Bayern Münih'te oynayan ve İskoç ekiplerinin radarındaki 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı ve Graafschap forması giyen Başar Önal'ı renklerine bağlamayı planlıyor.
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