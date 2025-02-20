Beşiktaş'tan genç yetenek hamlesi!

Beşiktaş, 18 yaşına geldiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağı Kazak yetenek Alamgir Smakov'u kadrosuna katacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan genç yetenek hamlesi!
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20 Şubat 2025 11:33
Son güncelleme 20 Şubat 2025 11:58

Alt yapı kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat-Akademia Almaty'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncu Alamgir Smakov, 1 yıl ülkesi Kazakistan'da oynayıp 18 yaşına basınca Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

ÜCRET ÖDENMEYECEK

Beşiktaş yönetimi, Smakov için kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek.

17 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETTİ

Sağ kanatta görev alan Alamgir Smakov, Kazakistan U-17 Takımının formasını şu ana kadar 17 kez terletti.

 


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