Beşiktaş'tan genç yetenek hamlesi!

Alt yapı kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.



Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat-Akademia Almaty'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncu Alamgir Smakov, 1 yıl ülkesi Kazakistan'da oynayıp 18 yaşına basınca Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayacak.



ÜCRET ÖDENMEYECEK



Beşiktaş yönetimi, Smakov için kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek.



17 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETTİ



Sağ kanatta görev alan Alamgir Smakov, Kazakistan U-17 Takımının formasını şu ana kadar 17 kez terletti.







