Beşiktaş'tan Gedson için yüzde 50 operasyonu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi ve yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Gedson için yüzde 50 operasyonu!
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07 Mart 2025 07:52
Son güncelleme 07 Mart 2025 11:31
Trendyol Süper Lig'de çıkışını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in sözleşmesine zam yaptı.

SERDAL ADALI SÖZÜNÜ TUTTU

Beşiktaş'ta göreve geldiğinde Gedson Fernandes'e maaş zammı yapılacağını açıklayan Başkan Serdal Adalı verdiği sözü tuttu. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmeler resmiyete kavuştu.

5 YILLIK SÖZLEŞME; 2 MİLYON € MAAŞ

Tecrübeli futbolcunun, 2027 yılında sona erecek kontratı 2030'a kadar uzatıltı ve maaşı da 1.7 milyon Euro'dan 2 milyon Euro seviyelerine çıkarıldı.

PAY VERMEDEN %50'Sİ DE GELECEK!

Ara transferde Gendson'a gelen 25 milyon Euro'luk teklifi Benfica'nın %50'lık payı nedeniyle geri çeviren siyah-beyazlılar, oyuncuyu iki sezon da oynatırsa Portekiz ekibine hiç pay vermeden bonservis gelirinin tamamına sahip olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 37 maçta görev alan Gedson, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.




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