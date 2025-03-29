Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi

Beşiktaş, Galatasaray'a derbi sonrası göndermede bulundu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi
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29 Mart 2025 22:36
Son güncelleme 29 Mart 2025 22:40
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine gönderme yaptı.

Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı.

Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.









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