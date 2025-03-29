Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine gönderme yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı.
Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.
Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı.
Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.