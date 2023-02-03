Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan arka arkaya flaş açıklamalar geldi.



Siyah-beyazlılar önce Ali Palabıyık için Fenerbahçe'ye tepki gösterirken açıklamada, Galatasaray'a da yer verdi ve şu ifadeler kullanıldı;



"Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü'nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir."



Galatasaray, Beşiktaş'a cevap verirken, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" sözlerini kullandı.



Beşiktaş, bunun ardından "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." şeklinde paylaşım yaptı.





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