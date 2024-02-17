Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava!

Beşiktaş'ta eski Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından, yeni Başkan Hasan Arat da Fikret Orman'ı mahkemeye verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fikret Orman'a dava!
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17 Şubat 2024 10:24
Beşiktaş'ta, 2019 yılında görev yapan Fikret Orman ve yönetimi, ibra edilmemişti. Pandemi nedeniyle geciken ve 25 Aralık 2021'de gerçekleşen genel kurulda, Fikret Orman Yönetimi'nin 5 aylık icraatı onaylanmamış, Ahmet Nur Çebi'nin 2 aylık dönemi ise üyelerin olurundan geçmişti.

SADECE FİKRET ORMAN'A DAVA

Hasan Arat ve ekibi, bunu gerekçe göstererek adliyenin yolunu tuttu ve eski başkan aleyhine sorumluluk davası açtı. Ancak siyah-beyazlıların, ibrasızlık yaşayan yönetimin yerine sadece Başkan Fikret Orman'ı mahkemeye vermesi dikkat çekti. Bilindiği gibi, şu anda mevcut yönetimde bulunan 2. Başkan Hüseyin Yücel de, Fikret Orman'ın yanında asbaşkan olarak görev yapıyordu.

Pandemi nedeniyle 25 Aralık 2021'de yapılan 2019'un mali ve idari ibra oylamasında Fikret Orman ve Yönetimi, genel kuruldan ibra alamamıştı.

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