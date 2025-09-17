Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.
VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede beğeni yağdırdı.
