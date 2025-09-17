17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-250'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-149'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-148'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-050'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-251'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maç için Onur Özütoprak tepkisi
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede beğeni yağdırdı.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
