Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için yeni plan!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu gösterdiği performansla göz dolduruyor. Siyah beyazlı yönetim genç kaleciyi biraz daha takımda tutarak yüksek bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu için yeni plan!
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25 Şubat 2022 12:38
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile birçok Avrupa kulübünün listesine girmiş durumda. Siyah-beyazlıların, yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü genç kaleci ile ilgili kararı değişiyor. Yönetim Ersin ile kaleyi en az 2 yıl daha garanti altına almak ve bu süreç içinde daha da parlatıp büyük kulüplere satmayı planlıyor.

Potansiyeli yüksek ve yaşı genç olan Ersin Destanoğlu, 2 yıl daha takımda tutulup en az 25 milyon Euro'ya Avrupa'ya gönderilecek.

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