Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile birçok Avrupa kulübünün listesine girmiş durumda. Siyah-beyazlıların, yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü genç kaleci ile ilgili kararı değişiyor. Yönetim Ersin ile kaleyi en az 2 yıl daha garanti altına almak ve bu süreç içinde daha da parlatıp büyük kulüplere satmayı planlıyor.



Potansiyeli yüksek ve yaşı genç olan Ersin Destanoğlu, 2 yıl daha takımda tutulup en az 25 milyon Euro'ya Avrupa'ya gönderilecek.





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