Beşiktaş'tan 7/24 transfer presi

Kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği Stephan El Shaarawy ile bir türlü anlaşma sağlanamamıştı.



İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen deneyimli kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden girişimlerin olacağı belirtildi. İtalyan oyuncunun, sezon sonunda kontratı biteceği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.



Fakat 30 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Kara Kartal, El Sharaawy ile yeniden görüşüp, pürüzleri giderecek.







