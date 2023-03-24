Beşiktaş'tan 7/24 transfer presi

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı Stephan El Shaarawy ile temaslarını halen sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'tan 7/24 transfer presi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 09:34
Kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği Stephan El Shaarawy ile bir türlü anlaşma sağlanamamıştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen deneyimli kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden girişimlerin olacağı belirtildi. İtalyan oyuncunun, sezon sonunda kontratı biteceği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.

Fakat 30 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Kara Kartal, El Sharaawy ile yeniden görüşüp, pürüzleri giderecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery