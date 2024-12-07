Beşiktaş'tan 5 derbi sonra ilk galibiyet

Geçen sezon hiçbir derbiyi kazanamayan siyah-beyazlı takım, 5 maçlık süreçte Galatasaray'a 3 kez yenilirken Fenerbahçe karşısında da sahadan 2 kez mağlup ayrılmıştı.
Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maç sonra yendi
Sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de daha önce ağırladığı son 4 maçta mağlup edemeyen Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk galibiyetini aldı.
Dolmabahçe'de bu maçtan önce oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.
Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maç sonra yendi
Sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de daha önce ağırladığı son 4 maçta mağlup edemeyen Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk galibiyetini aldı.
Dolmabahçe'de bu maçtan önce oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.