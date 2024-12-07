Beşiktaş'tan 5 derbi sonra ilk galibiyet

Ligde oynadığı son 5 derbi maçta galibiyete hasret kalan Beşiktaş, kötü derbi performansına da Fenerbahçe maçıyla son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan 5 derbi sonra ilk galibiyet
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07 Aralık 2024 23:13
Geçen sezon hiçbir derbiyi kazanamayan siyah-beyazlı takım, 5 maçlık süreçte Galatasaray'a 3 kez yenilirken Fenerbahçe karşısında da sahadan 2 kez mağlup ayrılmıştı.

Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maç sonra yendi

Sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de daha önce ağırladığı son 4 maçta mağlup edemeyen Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Dolmabahçe'de bu maçtan önce oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

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