Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe'de yönetim transferde rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, sağ kanat pozisyonu için arayışları çerçevesinde İstanbul ekibinin 20 yaşındaki Boşnak oyuncusu Ajdin Hasic ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında geçici olarak İstanbul ekibi Ümraniyespor'da forma giyen Hasic, Göz- Göz'de de kiralık olarak forma giyecek. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve ekibinin Hasic için, Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağladığı ve imzaların en kısa sürede atılacağı öğrenildi.



ISMAEL DE OLUMLU

Siyah-beyazlı İstanbul temsilcisinde yaklaşan sezonda forma giymesi zor olan Boşnak oyuncunun kiralanması için teknik direktör Valerien Ismael'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, sağ kanat için kısa bir süre önce gündeme aldığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Burak Kapacak'ı da bu gelişme üzerine beklemeye aldı. Son dakikada pürüz çıkmaması halinde Hasic'in kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.



GOLCÜ LİND'İN PEŞİNDE

Göztepe'nin, golcü Victor Strange Lind ile ilgilendiği ifade edildi. Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun kiralanacağı öğrenildi. Danimarka U19 Milli Takımı'nda forma giyen Lind, Midtjylland altyapısında yetişti. Geçen sezon Danimarka ekibiyle 36 resmi maça çıkan Lind 5 gol attı. Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından olan Rasmus Ankersen'in vatandaşı Lind ve bir dönem görev yaptığı Midtjylland'le temasa geçerek transferi bitireceği kaydedildi. Lind bu sezon Midtjylland'da 2 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giymişti.





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