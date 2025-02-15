Beşiktaş'ta yeni transferler 60'dan sonra

Beşiktaş'ın yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olacağı öne sürülüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni transferler 60'dan sonra
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15 Şubat 2025 11:15
Son güncelleme 15 Şubat 2025 11:18
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. 

Solskjaer, Trabzonspor maçında yeni transferler Keny Arroyo; Elan Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic'i sahneye çıkaracak. Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak karşılaşmaya kulübede başlayacak.

Gidişata göre ikinci devre Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun oyuna dahil olmaları bekleniyor.

OYUN PLANI

Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı.

Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.  
 

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