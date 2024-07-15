Beşiktaş'ta yeni rota stoper!

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Mats Hummels ve Mario Hermoso'dan olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıların listesindeki alternatif isimler için kısa sürede harekete geçmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni rota stoper!
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15 Temmuz 2024 08:25
Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sırada kanat ve stoper transferleri var.

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, yeni transferlerden Ciro Immobile ile katıldığı basın toplantısında Mats Hummels ve Mario Hermoso ile ilgilendiklerini ancak iki futbolcunun gelme ihtimalinin sıfır olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından listesindeki alternatif isimler için çalışmalara başlaması bekleniyor.

AYRILIK BEKLENECEK

Hüseyin Yücel, Immobile ile katıldığı basın toplantısında transferde biraz "es" verme zamanlarının geldiğini ve yabancı kontenjanını açmak zorunda olduklarını söylemişti.

Yeni bir stoper takviyesi için çalışmalara başlayacak Beşiktaş, bir isimle anlaşması halinde takımdaki yabancı futbolcuların ayrılığını bekleyecek.

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