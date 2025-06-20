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Beşiktaş'ta veda zamanı çok yakın: Ernest Muçi

Yeni sezonda Beşiktaş'ta forma şansının azalacağını düşünen Ernest Muçi, ayrılığa sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon euro teklif gelmesi durumunda Arnavut oyuncu ile yollarını ayıracak.

calendar 20 Haziran 2025 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:17
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta veda zamanı çok yakın: Ernest Muçi
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Arnavut yıldız Ernest Muçi için Avrupa'dan bazı kulüpler oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Polonya ekibi Legia Varşova'dan Ernest Muçi'yi kadrosuna katmıştı. Çoklu pozisyon yeteneği ile hem 10 numara hem de kanatlarda görev alabilen yetenekli oyuncu geride kalan 1.5 sezonda 55 resmi karşılaşmada forma giydi ancak istenilen beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş'ın Rafa Silva transferi sonrası tamamen gölge kaldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!


Beşiktaş, Arnavut oyuncusu Ernest Muçi'yi 10 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor. Muçi'de, Beşiktaş'ın mutlaka yapacağı sol kanat transferinin ardından forma şansının azalacağını düşünerek ayrılığa sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Muçi bu maçların 23'ünde ilk 11'de yer aldı.

Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla 55 resmi maça çıkarken 11 gol, 4 asiste imza attı.

 


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