Beşiktaş 3'te 3 ile başladığı sezonda pazar günü ciddi bir sınav verecek. Rakip, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'le siftah arayan Trabzonspor...
Karadeniz Fırtınası, ligdeki ilk galibiyetini alma için gözüne Kara Kartal'a kestirdi ancak Giovanni van Bronckhorst'un farklı planları var. Hollandalı teknik adam galibiyetten başka bir şey düşünmüyor ve ilk 11'i bir kişi dışında belirledi. Sol kanatta kim oynayacak? Semih mi, Joao Mario mu Ernest Muçi mi?
SEMİH TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
'Kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, orta alanda Gedson ile Al Musrati kesin. Sağ kanatta Rashica forvet arkasında Rafa Silva ve ileri uçta İmmobile olacak.
Gio'nun sol-forvetteki as ismi Semih Kılıçsoy sakatlığı nedeniyle haftayı tedavi ile geçirdi, dün de takımdan ayrı çalıştı. Mario, Benfica'dan hazır geldi ve bu bölgede ikinci alternatif.
Muçi de idmanların başarılı isimlerinden ve forma giymeye hazır olduğunu teknik heyete iletti. Karar maç gününe kalabilir.
Beşiktaş'ta van Bronckhorst'un sol kanat kararı!
Giovanni van Bronckhorst Trabzonspor maçında sol kanat için Semih Kılıçsoy, Joao Mario ve Ernest Muçi arasında kararsız.
Son güncelleme 12 Eylül 2024 10:28
Beşiktaş 3'te 3 ile başladığı sezonda pazar günü ciddi bir sınav verecek. Rakip, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'le siftah arayan Trabzonspor...
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