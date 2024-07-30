Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un as 11'i ortaya çıktı!

Giovanni van Bronckhorst, ideal kadrosunu şekillendirdi. Rafa Silva'ya 10 numarada görev verecek olan Giovanni van Bronckhorst, kanatlarda Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirecek. İleride ise Ciro Immobile görev yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un as 11'i ortaya çıktı!
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30 Temmuz 2024 08:59
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı 10 numara pozisyonunda kullanmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Silva'nın yaratıcılığını orta sahada en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

HÜCUM GÜCÜ ARTACAK

Van Bronckhorst, kanat pozisyonlarında ise Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'u tercih etmeyi düşünüyor. Bu iki oyuncunun hızı ve yetenekleri, Beşiktaş'ın hücum gücünü artıracak. Orta sahada Al-Musrati ve Gedson Fernandes ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Van Bronckhorst, bu oyuncuların dinamizmi ve oyun kurma yeteneklerinden faydalanmayı hedefliyor.



Al-Musrati'nin savunma katkısı ve Gedson'un hücuma dönük oyun tarzı, takımın dengesini sağlayacak. Ernest Muçi'nin kulübede hamle oyuncusu olarak değerlendirileceği gelen bilgiler arasında. Van Bronckhorst, bu oyuncuyu maçın gidişatına göre oyuna alarak takımın performansını artırmayı amaçlıyor. Forvet hattında ise Ciro Immobile'ye formayı teslim edecek.

 

 

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