Beşiktaş'ta Van Bronckhorst düşünceli

Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica, hafta sonu sahada olmayacak. Sağ kanat için öne çıkan isim Joao Mario. Gio, sol kanat için Muçi ile Semih arasında bir seçim yapmak zorunda. Bronckhorst, sakatlığı geçen Al-Musrati'nin idmanlardaki performansından hayli memnun. Deneyimli teknik adam, son haftalarda beklentilerin altında kalan Ndour'u yedek soyundurup Libyalı futbolcuyu Gedson'un partneri olarak sahaya sürebilir. Paulista'nın sakatlığı nedeniyle stoper tandemi de mecburen değişecek. Uduokhai'nin yanında forma için en güçlü aday ise Tayyip Talha.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Can Keleş, formayı unuttu. Teknik direktör Bronckhorst, gözüne bir türlü giremeyen 23 yaşındaki futbolcuyu, hiçbir lig maçında oynatmadı. İki Avrupa Ligi karşılaşmasında 11 dakika forma giyen Can, bu hafta da Gio'nun planları arasında yok. Hollandalı hoca, Rashica'nın yokluğunda esas bölgesi sağ kanat olmasına rağmen Can'a görev vermeyi düşünmüyor.





Beşiktaş'ta süre almakta zorlanan Salih Uçan'ın, teknik direktör Bronckhorst ile sorun yaşadığı öne sürülmüştü. Ligde iki maçta toplam 5 dakika oyunda kalan 30 yaşındaki futbolcu, polemiklere nokta koydu. Tecrübeli oyuncu, "Orta sahada ciddi bir bolluk var. Çok çalışıyorum, sıranın bana da geleceğine inanıyorum. Bronckhorst, hepimize iyi yaklaşan bir teknik adam. Aramızda hiçbir problem yok, olamaz da" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş'ta futbolcular, dünü izinli geçirdi. Siyah-beyazlılar, bir günlük dinlenmenin ardından bugün yapacağı antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.



SEMİH İÇİN DEVLERE RET



Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Alman basınından Fussball Europa, Milan ile Everton'ın 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a teklifte bulunduğunu duyurdu. Haberde iki takımın da Semih için 12 milyon euro civarında bir rakam önerdiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin bu iki teklifi de hayli düşük bulduğu ve hem Milan hem de Everton'a ret yanıtı verdiği vurgulandı.



