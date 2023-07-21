Beşiktaş'ta Umut Meraş'tan veda kararı!

Almanya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Umut Meraş'tan şaşırtan bir karar geldi. Tecrübeli sol bekin siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Umut Meraş'tan veda kararı!
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21 Temmuz 2023 10:31
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 10:33
Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.

İki yıl önce Le Havre'dan 1.5 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 maça çıktı ancak sahada kaldığı süre toplamı (621 dakika) 7 tane 90 dakikayı bile bulmadı.

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