Beşiktaş'ta tüm gözler Ernest Muçi'de

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Fernando Santos'un en büyük gol silahı yeni yıldızı Ernest Muçi olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta tüm gözler Ernest Muçi'de
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02 Mart 2024 10:12
Derbide mutlak galibiyet hedefleyen Siyah-Beyazlılar'da Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un Galatasaray derbisindeki en büyük silahı Arnavut 10 numara Ernest Muçi olacak.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tümosan Konyaspor maçında performansıyla alkış aldı.

Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muçi, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti.

22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor. 

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