Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi!

Beşiktaş'ın Schalke'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Taylan Bulut, Sergen Yalçın'ın göreve geldiğinden beri oynanan 6 maçta şans bulamadı.

calendar 20 Ekim 2025 11:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

KULÜBEYE HAPSOLDU!

19 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer dönemindeki Eyüp ve Lausanne maçlarında toplam 96 dakika süre almıştı. Genç sağ bek, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu.

Yalçın yönetiminde çıkılan Alanya, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan genç futbolcu, ligde daha sonra oynanan Kocaeli, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almadı. Taylan Kayseri maçında da statü gereği forma giyemedi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
