Beşiktaş'ta tarihi galibiyet ve yeni dönem

Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ta, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde köklü değişim ve transfer başarıları dikkat çekiyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta tarihi galibiyet ve yeni dönem
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08 Ağustos 2024 08:20
Ezeli rakibi Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez kazanan Beşiktaş'ta büyük mutluluk yaşanıyor.

Siyah-Beyazlı takımda Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirilmesiyle başlayan köklü değişim dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam kısa sürede hem mental hem de fiziksel olarak takımda önemli işler başardı.

Hollandalı hoca ve yardımcıları doğru iletişimle kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Takımdaki gruplaşmalar bitti ve herkes kaynaştı. Takım ruhu ve arkadaşlık Slovenya kampında zirve yaparken yüzler yeniden gülmeye başladı. Herkese eşit davranan Bronckhorst takımdaki forma rekabetini yükseltirken, ideal kadrosunu da kısa sürede oluşturdu. İdeal 11'in oluşması taktiksel düşüncelerin çok daha kısa sürede sahaya yansımasını sağladı. Bu anlamda Galatasaray maçındaki oyun kusursuza yakındı.

TRANSFERLER TAM İSABET

Bronckhorst'la birlikte takımdaki gençlerin değeri daha da arttı. Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Demir Ege Tıknaz takımın en önemi parçaları haline geldi. Diğer genç oyuncuların forma inancı da yükseldi.

YOĞUN TEMAS

Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinde tam isabet sağlandı. Üç oyuncu da fiziksel ve mental açıdan hazır geldi. Immobile ve Rafa Silva, Galatasaray maçında toplam 3 gol atarken, Paulista savunmada güven veren bir performans sergiledi. Yakalanan bu olumlu havayı lige de yansıtmak için çaba gösteren teknik ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

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