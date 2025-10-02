Beşiktaş'ta Tammy Abraham zoru başarmak istiyor

Beşiktaş 'ta Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında omzu geriye takılan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham'ın durumu ciddi.

Siyah-beyazlı kulüpte İngiliz golcünün tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi endişeler artmış durumda.

Çekilen MR sonrası sağlık heyetinden gelen bilgilere göre, Abraham'ın cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimali oldukça düşük. Ancak 27 yaşındaki forvetin forma arzusu yüksek. Tecrübeli futbolcunun teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Hazır olmasam da oynamak istiyorum" mesajı verdiği öğrenildi. Abraham, zor da olsa kendini sahada olacakmış gibi hazırlıyor.

PLAN B: EL BILAL & JOTA SILVA

Abraham'ın derbiye yetişememesi durumunda Beşiktaş teknik heyeti, forvette El Bilal Toure'ye görev vermeye hazırlanıyor. Bu durumda El Bilal'in boşalttığı sol kanatta ise Jota Silva'nın görev alması bekleniyor.

KRONİK SORUN: OMUZ

Tammy Abraham için bu sakatlık yeni değil. Kariyerinde dördüncü kez omzundan sakatlanan İngiliz futbolcu, 2022-23 sezonunda Roma forması giydiği dönemde bu problem nedeniyle 4 maç kaçırmıştı. Geçen sezon ise Milan'da benzer bir sorunla karşılaşmış ve 3 maçta forma giyememişti.

Beşiktaş teknik ekibi ve sağlık heyeti, Abraham'ın hem sağlığı hem de sezonun geri kalanı düşünülerek temkinli davranıyor. Son karar ise maç gününe yakın netlik kazanacak