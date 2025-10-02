02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Beşiktaş'ta Tammy Abraham zoru başarmak istiyor

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın omuz sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük görünüyor.

calendar 02 Ekim 2025 10:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Tammy Abraham zoru başarmak istiyor
Beşiktaş'ta Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında omzu geriye takılan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham'ın durumu ciddi.
 
Siyah-beyazlı kulüpte İngiliz golcünün tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi endişeler artmış durumda.
 
Çekilen MR sonrası sağlık heyetinden gelen bilgilere göre, Abraham'ın cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimali oldukça düşük. Ancak 27 yaşındaki forvetin forma arzusu yüksek. Tecrübeli futbolcunun teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Hazır olmasam da oynamak istiyorum" mesajı verdiği öğrenildi. Abraham, zor da olsa kendini sahada olacakmış gibi hazırlıyor.
 
PLAN B: EL BILAL & JOTA SILVA
 
Abraham'ın derbiye yetişememesi durumunda Beşiktaş teknik heyeti, forvette El Bilal Toure'ye görev vermeye hazırlanıyor. Bu durumda El Bilal'in boşalttığı sol kanatta ise Jota Silva'nın görev alması bekleniyor.
 
KRONİK SORUN: OMUZ
 
Tammy Abraham için bu sakatlık yeni değil. Kariyerinde dördüncü kez omzundan sakatlanan İngiliz futbolcu, 2022-23 sezonunda Roma forması giydiği dönemde bu problem nedeniyle 4 maç kaçırmıştı. Geçen sezon ise Milan'da benzer bir sorunla karşılaşmış ve 3 maçta forma giyememişti.
 
Beşiktaş teknik ekibi ve sağlık heyeti, Abraham'ın hem sağlığı hem de sezonun geri kalanı düşünülerek temkinli davranıyor. Son karar ise maç gününe yakın netlik kazanacak
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
