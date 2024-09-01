Sol bek girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın radarına Nicolas Tagliafico girdi. Arjantinli futbolcunun Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ŞARTLAR SORGULANDI
Footmercato'da yer alan habere göre siyah beyazlılar oyuncunun şartlarını sorguladığı ve transfer için somut adımlar atmak için çalışmalara başladığı bildirildi. Tagliafico, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da Van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Lyon'da 31 maçta forma giyen Tagliafico, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
ŞARTLAR SORGULANDI
Footmercato'da yer alan habere göre siyah beyazlılar oyuncunun şartlarını sorguladığı ve transfer için somut adımlar atmak için çalışmalara başladığı bildirildi. Tagliafico, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da Van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Lyon'da 31 maçta forma giyen Tagliafico, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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