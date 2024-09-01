Beşiktaş'ta Tagliafico hamlesi!

Beşiktaş, sol bek transferi kapsamında Lyon'dan Tagliafico'nun transferi için temaslara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Tagliafico hamlesi!
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01 Eylül 2024 10:54
Sol bek girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın radarına Nicolas Tagliafico girdi. Arjantinli futbolcunun Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ŞARTLAR SORGULANDI

Footmercato'da yer alan habere göre siyah beyazlılar oyuncunun şartlarını sorguladığı ve transfer için somut adımlar atmak için çalışmalara başladığı bildirildi. Tagliafico, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Oyuncu için Beşiktaş yönetiminin değerlendirme yapacağı, ardından da Van Bronckhorst'un onayına sunacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Lyon'da 31 maçta forma giyen Tagliafico, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

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