Yeni sezon transfer çalışmalarında hız kazanan Beşiktaş'ta takıma gelen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.
Bu kapsamda siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon yabancı kuralı nedeni ile kadrosunda düşünmediği Jonas Svensson'un yakın bir zamanda takımdan ayrılması ve kariyerine Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor.
Norveçli oyuncu için Süper Lig'den Karagümrük ve Kocaelispor'un yoğun ilgisi bulunuyor.
İki takım da Jonas Svensson'un transferi için nabız yoklamayı sürdürüyor.
Bununla birlikte transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve 32 yaşındaki futbolcunun tercihini yakın zamanda yapması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan Jonas Svensson, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.
