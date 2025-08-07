06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kadrosunda düşünmediği Jonas Svensson için Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un ilgisi sürüyor.

calendar 07 Ağustos 2025 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 08:59
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon transfer çalışmalarında hız kazanan Beşiktaş'ta takıma gelen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon yabancı kuralı nedeni ile kadrosunda düşünmediği Jonas Svensson'un yakın bir zamanda takımdan ayrılması ve kariyerine Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor.

Norveçli oyuncu için Süper Lig'den Karagümrük ve Kocaelispor'un yoğun ilgisi bulunuyor.


İki takım da Jonas Svensson'un transferi için nabız yoklamayı sürdürüyor.

Bununla birlikte transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve 32 yaşındaki futbolcunun tercihini yakın zamanda yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan Jonas Svensson, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.