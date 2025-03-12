Beşiktaş, başarılı sağ beki Jonas Svensson için kararını verdi.
Siyah beyazlı yönetim, Norveçli oyuncusu Svensson'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini otomatik olarak uzatacak.
Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 senelik opsiyonu kullanma kararı alan yönetim, 32 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezon da yola devam edecek.
Teknik direktör Solskjaer de vatandaşının takımda kalması yönünde rapor verdi.
Beşiktaş'ta Svensson ile sözleşme uzatılacak
Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Jonas Svensson'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi otomatik olarak uzatılacak.
12 Mart 2025 09:06
Beşiktaş, başarılı sağ beki Jonas Svensson için kararını verdi.
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