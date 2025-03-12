Beşiktaş'ta Svensson ile sözleşme uzatılacak

Beşiktaş, başarılı sağ beki Jonas Svensson için kararını verdi.



Siyah beyazlı yönetim, Norveçli oyuncusu Svensson'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini otomatik olarak uzatacak.



Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 senelik opsiyonu kullanma kararı alan yönetim, 32 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezon da yola devam edecek.



Teknik direktör Solskjaer de vatandaşının takımda kalması yönünde rapor verdi.



