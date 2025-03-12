Beşiktaş'ta Svensson ile sözleşme uzatılacak

Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Jonas Svensson'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi otomatik olarak uzatılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Svensson ile sözleşme uzatılacak
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12 Mart 2025 09:06

Beşiktaş, başarılı sağ beki Jonas Svensson için kararını verdi.

Siyah beyazlı yönetim, Norveçli oyuncusu Svensson'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini otomatik olarak uzatacak.

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 senelik opsiyonu kullanma kararı alan yönetim, 32 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezon da yola devam edecek. 

Teknik direktör Solskjaer de vatandaşının takımda kalması yönünde rapor verdi. 

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